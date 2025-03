Latviete, kas filmējusies Netflix seriālā, atklāti par savu diagnozi

Atgādinām, ka 2022. gadā klajā nāca režisora Krisa Smita ("Fyre: The Greatest Party That Never Happened", "Tiger King") dokumentālais seriāls “Bad Vegan”, kas vēsta par latviešu izcelsmes amerikāņu uzņēmēju, svaigēšanas restorāna "Pure Food and Wine" dibinātāju vārdā Sarma Melngailis.