FOTO un VIDEO "Straumes" kases ieņēmumi ir gandrīz desmit reizes lielāki nekā filmas budžets

Gints Zilbalodis savā "Instagram" raksta: "Straumes globālie kases ieņēmumi pārsnieguši 36 miljonus dolāru un turpina augt. Nav slikti filmai ar 3,7 miljonu budžetu. Labi laiki neatkarīgajai animācijai," savā "Instagram" kontā raksta Gints Zilbalodis.

Jau vēstīts, ka filma "Straume" veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties Latvijas studijai "Dream Well Studio", Francijas studijai "Sacrebleu Productions" un Beļģijas studijai "Take Five".

"Straume" ir pirmā neatkarīgā (tātad, ne lielas studijas un/vai producentu kompānijas veidota) animācijas filma, kas iegūst "Oskaru" kategorijā "Labākā animācijas filma", informē portāls "Film Updates".

"Straume" ir ieguvusi vairāk kā 60 starptautiskas atzinības, tajā skaitā "Zelta globusa" balvu kā labākā animācijas filma, pārspējot piecas citas filmas - "Inside Out 2", "Moana 2", "Memoir of a Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" un "The Wild Robot".

