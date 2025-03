Lielbritānijas premjers: Putins pārkāps jebkuru miera līgumu, ja vien tas netiks aizsargāts

Notiek diskusijas par to, kā vislabāk atturēt Krieviju no turpmākas agresijas pret Kijivu pēc kara beigām. Viens no variantiem, par ko tiek diskutēts, ir pārcelt uz Ukrainu tos Lielbritānijas spēkus, kas pašreiz sargā NATO austrumu flangu, un to vietā austrumu flangā izvietot citu sabiedroto spēkus.