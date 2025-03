Vācija konfiscē Krievijas ēnu flotes kuģi un sūta signālu Maskavai

Drošības aprindās izskanēja informācija, ka pēc lēmuma pieņemšanas "Eventin" tiks mainīts karogs. Pirms tam starp dažādām ministrijām bija notikušas intensīvas diskusijas par to, kā rīkoties ar tankkuģi, kas no Krievijas Ustjlugas ostas caur Baltijas jūru devās uz Ēģipti. Janvāra vidū “Eventin” sākotnēji dreifēja uz ziemeļiem no Rīgenas salas, jo bija kļuvis nevadāms. Tā kā draudēja naftas noplūde, tankkuģis tika aizvilkts uz pie Zasnicas, kur kuģošanas intensitāte ir mazāka, un to nepārtraukti uzraudzīja krasta apsardze un federālā policija. Kopš februāra beigām Eiropas Savienība ir iekļāvusi šo kuģi Krievijas ēnu flotes sarakstā.