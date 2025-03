Ar šādu informāciju klajā nācis karaļnama lietu eksperts un autors Toms Kvins, kurš nesen izdevis grāmatu "Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants". Kvins, intervējot simtiem bijušo un esošo pils darbinieku, centies noskaidrot, kāda ir ikdiena, kalpojot Vindzoras namam.