Trampa īpašais sūtnis intervijā stāsta par atslēgu Ukrainas kara izbeigšanai un tikšanos ar Putinu

Atbalsojot Kremļa viedokli, Karlsons intervijā sacīja, ka Maskava neuzskata Zelenski par ievēlētu prezidentu un tāpēc nevar parakstīt nekāda veida līgumu. Atbildot uz to, Vitkofs paziņoja, ka Ukrainā notiks prezidenta vēlēšanas un Kijiva jau esot piekritusi tās rīkot. Viņš arī apgalvoja, ka Ukrainas vadība lielā mērā ir samierinājusies, ka Ukraina nebūs NATO dalībvalsts, taču piebilda, ka diskusijas par to, vai Ukrainai varētu tikt piešķirtas zināmas drošības garantijas no ASV un Eiropas valstīm, ir atvērtas.