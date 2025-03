Stārmers intervijā atklāj, ka ASV viņu spiedušas kritizēt Zelenski

Lielbritānijas premjerministrs Keirs Stārmers atklājis, ka Vašingtona viņu spiedusi kritizēt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pēc tam, kad februārī Ovālajā kabinetā Zelenskis un ASV prezidents Donalds Tramps publiski sastrīdējās un Zelenskis priekšlaicīgi pameta Balto namu. To viņš sacīja intervijā ASV izdevumam "The New York Times" (NYT).