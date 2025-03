Porziņģis palīdz "Celtics" uzvarā pār Lietuvas NBA zvaigznēm

Porziņģis pēc viena mača izlaišanas atgriezās ar nospēlētām 30 minūtēm un 37 sekundēm, kuru laikā realizēja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divi bloķēti metieni, četras piezīmes un pozitīvs +/- rādītājs (+6).