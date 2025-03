Maska darbības dēļ Lietuvā daži klienti atceļ "Tesla" pasūtījumus

"Daļa cilvēku, kuri bija pasūtījuši jaunu "Tesla" automobili, pēdējā laikā ir atcēluši savu pasūtījumu. Viņi atklāti ir pateikuši, ka to dara morālu apsvērumu dēļ saistībā ar Maska paziņojumiem, viņi vienkārši vairs nevēlas to pirkt," teica kompānijas "Deals on Wheels" vadītājs Roks Abloževičs. Uzņēmums palīdz klientiem iegādāties "Tesla" automobiļus.