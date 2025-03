Kā izvēlēties kosmētiku nobriedušas ādas kopšanai?

SPF – pasargā ādu no saules radītā UV starojuma negatīvās ietekmes un tādējādi palīdz palēnināt novecošanās procesus, kā arī palīdz izvairīties no hiperpigmentācijas veidošanās.

No saules radītā UV starojums āda ir jāsargā neatkarīgi no vecuma, un jo īpaši par to nevajadzētu aizmirst nobriedušas ādas gadījumā. Izvēlieties dienas krēmu ar jau iestrādātu SPF vai lietojiet papildus saules aizsargkrēmus. Kosmētika ar SPF aizsardzību palīdzēs aizsargāt ādu no saules staru izraisītā oksidatīvā stresa, kas vēl vairāk pastiprina ādas novecošanos, kā arī mazinās pigmenta plankumu veidošanās risku, jo saule ir viens no galvenajiem faktoriem, kas stimulē šo plankumu veidošanos. Pavasarī ādas aizsardzībai būs piemērota kosmētika ar SPF 30 vai augstāku aizsardzības līmeni. Kā arī atcerieties, kas saules UV starojums līdz zemei nonāk arī brīžos, kad laiks ir apmācies, tāpēc līdzekļi ar SPF ir jālieto ik reizi, kad ir plānots doties ārpus telpām.