Valsts kontroles padomes locekļu iztaujāšanā parlamentā izceļas pamatīgs strīds

Deputāts Vitenbergs atkārtoti aicināja balsot, bet komisijas vadītājs uzsvēra, ka to neatbalsta. "Jāni, tu visu laiku piesakies un runā - tev netika dots arī vārds, sāksim ar to," teica komisijas vadītājs, norādot - ja Vitenbergs negrib to klausīties, tad nevajag piedalīties šajā sēdē.