Plāno apvienot "Latvijas dzelzceļa" meitassabiedrības

SM skaidro, ka dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū ir vērojams būtisks kritums, kas ietekmē "LDz Cargo", "LDz ritošā sastāva servisu" un "LDz loģistiku". Dzelzceļa kravu apmēri Baltijā pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājušies no 134 miljoniem tonnu gadā līdz 52 miljoniem tonnu gadā, kopš 2018.gada kravu apmēram gada laikā sarūkot vidēji par 14,9%. Latvijas uzņēmēji, kas izmanto LDz koncerna pakalpojumus, arī ir cietuši no apgrozījuma samazināšanās ģeopolitiskās situācijas dēļ.

SM skaidro, ka "LDz Cargo" apgrozījums no 2022.gada ir samazinājies par trešdaļu - no 148,4 miljoniem eiro 2022.gadā līdz 100,4 miljoniem eiro 2024.gadā. Apgrozījuma kritums ir saistīts ar kravu pārvadājumu samazināšanos - pārvadāto kravu apmērs samazinājies no 19,97 miljoniem tonnu 2022.gadā līdz 8,4 miljoniem tonnu pērn.

Savukārt "LDz ritošā sastāva serviss" 60-70% apgrozījuma ģenerē no "LDz Cargo", papildus apmēram 10% apgrozījuma veido darījumi ar LDz. Uzņēmumam ir tikai pieci lieli ārējie klienti, kuri ģenerē apmēram 80% no apgrozījuma, kas saņemts no ārējiem klientiem. No 2022.gada uzņēmuma apgrozījums ir samazinājies no 59,6 miljoniem eiro līdz 44,3 miljoniem eiro 2024.gadā.