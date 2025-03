Mazsalaca - vieta Vidzemes ziemeļos netālu no Igaunijas robežas, kur dzīvo aptuveni 1000 iedzīvotāju. Tomēr tieši no šīs pilsētas nāk sanitāre Dace Šilberga. Viņa ar savu neviltoto sirsnību un dvēseles spēku palīdz paliatīvās aprūpes pacientiem rast mieru dzīves smagākajos brīžos. Nereti arī pēdējos. To novērtējuši arī pacienti un viņu tuvinieki, par ko viņa pērn saņēmusi atzinību - "Latvijas lepnums 24" balvu nominācijā "Cilvēks cilvēkam".