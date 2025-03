Ēģiptē nogrimusi zemūdene ar Krievijas tūristiem. Vairāki bojāgājušie

Tiek ziņots, ka vismaz seši cilvēki gājuši bojā, zemūdenei "Sindbad" nogrimstot ap plkst.10 aptuveni 600 metrus no krasta netālu no Hurgadas ostas.

No grimstošā transporta izglābti 29 cilvēki, no kuriem deviņi guvuši ievainojumus. Četri no viņiem kritiskā stāvoklī nogādāti tuvējās slimnīcās. Tiek uzskatīts, ka zemūdenē atradās vismaz 40 tūristu.