Horoskops sestdienai, 29. martam

Šī sestdiena tev būs dzirkstoša un daudzpusīga – tu vēlēsies būt vairākās vietās vienlaikus, jo visur kaut kas notiek. Fiziski būsi aktīvs, bet vari just arī mentālu nogurumu – tev šodien vajag pārslēgšanos, ne intensitāti. Naudas tēriņi iespējami spontāni – kāds nieks, kas tev vienkārši šķiet “foršs”. Mīlestībā vēlēsies sarunas, jokus un joku zemtekstu tuvību – vārdi šodien ir tava mīlestības valoda. Seksualitāte – rotaļīga, mainīga, bet īsta; tev vajag dzirksti, ne rutīnu. Darbs vai hobijs, kas saistīts ar komunikāciju, šodien var dot lielu gandarījumu. Vakarā – izslēdz ekrānus un pieslēdzies reālajai pasaulei – tur tevi gaida īstais.

Šodien tu alksti sirds siltuma – ne no spožiem notikumiem, bet no dziļas klātbūtnes. Fiziski vari būt nedaudz jūtīgāks, tāpēc īpaši svarīgi ļaut sev atpūsties un nedomāt par to, kas jāizdara. Finansiāli – iespējams neliels pirkums, kas tev dod sajūtu par drošību (piemēram, jauna svece, tējas krūze vai kaut kas mājai). Attiecībās vēlēsies sirsnību – vēlme pabūt tuvumā, ne vienmēr runājot, bet esot. Seksualitāte – klusa, dziļa un pilna ilgošanās; tu šodien mīli ar acīm un klātbūtni. Darbā nedomā par rezultātu – šī diena ir par iekšējo sajūtu, ne produktivitāti. Vakarā – izveido sev mazo svētnīcu mājās, kur vari būt tikai tu.