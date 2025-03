LBS ģenerālsekretārs komentē "EuroBasket 2025" izlozi un piemin "Ajax" fanus

"Viss ir atkarīgs no mums pašiem, esam pierādījuši, ka esam augsta līmeņa komanda. Ir jāaizvada kvalitatīvs sagatavošanās process un tad mājās ir jāparāda labākais sniegums," viņš piebilda.

Viņš norādīja, ka pagaidām vēl nevēlās spriest par to, kā ielozētās komandas Rīgas grupā varētu ietekmēt līdzjutēju pieplūdumu Rīgā, taču, iespējams, vairāk fanu būtu bijis tad, ja kopā ar Latviju būtu ielozēta Zviedrija.

"No Zviedrijas atbrauktu vairāk nekā no Portugāles, bet tajā pašā laikā čehi ir, iespējams, labāk nekā Itālija, jo lielās valstis vairāk koncentrējas uz izslēgšanas spēļu fāzi. Lielāka interese noteikti būs "play-off" fāzē, jo zvaigznes, ko mēs redzēsim septembrī, kad sāksies astotdaļfināli un ceturtdaļfināli, tāds zvaigžņu sabraukums Rīgā nebūs nekad. Kaut ko tādu varam redzēt tikai NBA "All Star" spēlē," skaidroja LBS ģenerālsekretārs.