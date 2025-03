Latvijā būvdarbi šogad notiks vairāk nekā 600 kilometros valsts autoceļu. Kur gaidāmi plašākie būvdarbi?

Plašākie būvdarbi, kas šogad tiks sākti, būs Daugavpils šosejas (A6) pārbūve no Līksnas pagasta Gančauskiem līdz Daugavpils apvedceļam (A14) un Daugavpils apvedceļa pārbūve no krustojuma ar Daugavpils šoseju līdz Sventei, reģionālā autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (P35) pārbūve no Litenes līdz Balviem, Lorupes gravas viadukta pirms Siguldas pārbūve (A2) un vēsturiskās Lorupes caurtekas atjaunošana (V96).