"airBaltic" padome auditā pārbaudīs aizdomas par Krievijas degvielas izmantošanu

Lai gan Latvijas muitas deklarācijas ir slepenas, Centrālās statistikas pārvalde no tām rēķina oficiālos importa un eksporta datus. Tie rāda, ka pagājušajā gadā, neraugoties uz sankcijām, ir importēta arī aviācijas degviela no Krievijas - 8,6 miljonu eiro vērtībā.

"Rixjet" pārstāvji pieļauj, ka šī statistika ir degviela, kas Latvijā ievesta līdz sankciju spēkā stāšanās datumam. To nav aizliegts turpināt tirgot, bet imports parādās statistikā tad, kad degviela tiek izvesta no muitas noliktavas.

"Nekā personīga" pirms diviem gadiem jau stāstīja, ka ar "Rixjet" saistītajā firmā "Pars termināls" pēdējās dienās pirms sankciju stāšanās spēkā, no Krievijas ostām ienāca vairāki kuģi ar degvielu. Vismaz daļai kravas bija viltoti Lietuvas izcelsmes sertifikāti. Valsts ieņēmumu dienests par to kriminālprocesu neuzsāka, jo degvielu bija paredzēts vest uz Ukrainu, nevis pārdot vietējā tirgū.

Statistika liecina, ka joprojām lielākais imports no Krievijas ir tieši naftas produktu grupā. Tur dominē propāns, butāns un citi pagaidām nesankcionēti produkti. Pērn to imports no Krievijas bija gandrīz 180 miljonu eiro liels.