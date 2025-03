Labklājības ministrs: Iemaksu likmes atjaunošana pensiju otrajā līmenī vēl būs jāvērtē

"Pagaidām nespekulēšu un neskriešu pa priekšu notikumiem," sacīja ministrs jautāts, uz kā rēķina iemaksas pensiju otrajā līmenī ir plānots atjaunot līdz 6% no tagadējiem 5%.

Viņš arī atzīmēja, ka būs jāvērtē, cik efektīvi strādā gan pensiju pirmais līmenis, gan arī pensiju otrais līmenis. "To tad varēsim rēķināt vienu gadu iepriekš, cik katrs pensiju līmenis efektīvi strādā. Un tad ir jāizvērtē, vai otrajā līmenī ir jāatgriež papildu līdzekļi atpakaļ," teica Uzulnieks.

Jau vēstīts, ka Latvijā no 2025.gada 1.janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim pensiju iemaksu likme viena procentpunkta apmērā ir pārnesta no pensiju otrā līmeņa uz pensiju pirmo līmeni, samazinot iemaksu likmi otrajā līmenī no 6% līdz 5%.