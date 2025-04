Horoskops trešdienai, 2. aprīlim

Tavs prāts šodien lēks starp idejām – grūti būs noturēties vienā tēmā, ja sirds neinteresējas. Darbā vari saņemt iedvesmu, bet tev būs jāspēj to novadīt konkrētā virzienā. Finansiāli – jāuzmanās no sīkiem, viegli aizmirstamiem tēriņiem. Mīlestībā – tev vajag sarunu, vārdu spēli, bet dziļākā līmenī tu ilgojies arī pēc klusuma, kurā esi saprasts. Seksualitāte – rotaļīga un mainīga, bet šodien gribēsi mazliet vairāk dvēseliskā. Veselībā – ieteicams pievērst uzmanību koncentrēšanās spējām un atslēgties no informācijas pārslodzes. Vakarā – izvēlies vienu lietu un dari to ar prieku – arī tas ir treniņš tavai būtībai.