ASV aizsargs Nans kļūst par pelnošāko basketbolistu Eiropā

Jaunajā līgumā nav iekļauta iespēja līguma laikā parakstīt vienošanos ar kādu no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandām.

Nans no 2019. līdz 2021.gadam spēlēja NBA klubā Maiami "Heat", no 2021. līdz 2023.gadam - Losandželosas "Lakers", bet 2023.gadā - Vašingtonas "Wizards", pēc tam pārceļoties uz Atēnu klubu, kopā ar to pagājušajā sezonā uzvarot Eirolīgā.