Ekonomists norāda uz vienu lietu ASV uzsāktajos "tarifu karos", kas varētu pozitīvi ietekmēt Latviju

Bankas "Citadele" ekonomists Kārlis Purgailis aģentūrai LETA norādīja, ka tiešais Latvijas eksports uz ASV ir salīdzinoši mazs - 2024.gadā veidoja 1,3% no IKP, taču ņemot vērā piegādes ķēžu ietekmi, Latvijas kopējā ekspozīcija uz ASV pieprasījumu caur tirdzniecības partneriem, varētu pārsniegt 3%. Pēc "Eurostat" novērtējuma 2022.gadā tā bija 3,5% no IKP.

Viņš pauda, ka galvenās preces, ko Latvija 2024.gadā eksportēja uz ASV, bija koksne, koka izstrādājumi (0,4% no IKP, 5% no kopējā eksporta), optika (0,2% no IKP, 17% no kopējā eksporta), iekārtas un aparatūras (0,2% no IKP, 3,5% no kopējā). Purgailis norādīja, ka šie eksportētāji tiešā veidā tiks negatīvi ietekmēti dēļ noteiktajiem tarifiem.