“Minecraft filma” faniem Latvijā pieejama īpaša “McDonald’s” maltīte

Jau gadiem ilgi fani izrāda savu mīlestību pret “McDonald’s” “Minecraft” spēlē – no pikseļprecīzu Zelta arku un visiem zināmo “McDonald’s” ēdienu atveidošanas līdz pat veselu restorānu būvēšanai, liekot bloku pie bloka. Iedvesmojoties no piedzīvojumu filmas “Minecraft filma”, kas uz kinoteātru ekrāniem Latvijā nonāks 4. aprīlī, “McDonald’s” saviem apmeklētājiem un filmas faniem sarūpējis īpašu maltīti.

Sākot no šodienas, 4. aprīļa, fani varēs nokļūt “Minecraft” pasaulē ar jauno ierobežotā laikā pieejamo maltīti, kas ietver ekskluzīvas kolekcionējamās figūriņas un spēles kartītes, dāvājot papildu spēles pieredzi. Tāpat piedāvājumā ir “Elles Uguns” mērce, kas gatavota, iedvesmojoties no “Minecraft” spēles The Nether dimensijas, īpašs pikseļots iepakojums un daudz kas cits.