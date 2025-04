Krievija Ukrainai uzbrukusi ar 23 raķetēm un 109 trieciendroniem

Deviņas spārnotās raķetes H-101/H-55SM izšautas no Tu-95MS lidmašīnām no Krievijas Saratovas apgabala gaisa telpas, astoņas spārnotās raķetes "Kaļibr" izšautas no Melnās jūras ūdeņiem un sešas ballistiskās raķetes "Iskander-M" palaistas no Krievijas Brjanskas apgabala.