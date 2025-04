Militāro preču ražotāji cieš no birokrātiskā sloga

Kā izvairīties no šādām situācijām, kurās ir traucēts militāro preču ražotāju darbs, pasargāt aizsardzības jomas uzņēmumus? Aizsardzības ministrijas (AM) Valsts sekretārs Aivars Puriņš stāsta, ka AM domā par to, kā militāro preču ražotājus dažādos uzņēmuma attīstības posmos apkalpot prioritāri.