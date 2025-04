Somija nosaukusi sastāvu spēlēm pret Latvijas hokeja izlasi

Somijas hokeja izlases sastāvā uz šiem mačiem iekļauti 12 hokejisti no Somijas čempionāta, deviņi no Zviedrijas hokeja līgas (SHL) un trīs no Šveices augstākās līgas (NLA). Tostarp ir arī 2022. gada olimpisko spēļu zelta vārtu autors – Hannes Bjorninens.