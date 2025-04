Okupanti nogalinājuši 591 Ukrainas sportistu. 22 vēl tur gūstā

Ārlietu ministrija uzsvēra, ka Krievija gadu desmitiem ir izmantojusi sportu propagadas mērķiem. 10 no 15 Krievijas sportistiem, kas 2024.gada Olimpiskajās spēlēs Parīzē sacentās zem neitrāla karoga, ir vai nu publiski atbalstījuši Krievijas karu pret Ukrainu, vai bijuši saistīti ar Krievijas amiju.

"Krievijas sports nav atdalīts no valsts - tas ir viens no instrumentiem agresijas attaisnošanai un kūdīšanai uz to. Tiem, kas saka, ka sportam vajadzētu būt ārpus politikas, arī vajadzētu atzīt, ka Krievija izmanto sportu kā politisku ieroci," uzsvēra Ārlietu ministrija.