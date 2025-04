No SM prezentācijas izriet, ka projekta pirmās kārtas pārrobežu savienojuma no Polijas-Lietuvas robežas līdz Tallinai/Mūgai kapitālizmaksas visās trīs Baltijas valstīs kopā būtu 15,3 miljardi eiro. Pirmā kārta Latvijā paredz pamattrasi no Latvijas-Lietuvas robežas līdz Igaunijas-Latvijas robežai. Šajā kārtā paredzēts pabeigt Rīgas lidostas termināla būvniecību un Rīgas centrālās stacijas dienvidu daļu, kā arī uzbūvēt kravu uzkraušanas/izkraušanas vietas Iecavā un Salaspilī militārās mobilitātes vajadzībām.