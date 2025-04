Kā vēsta "The Moscow Times" avoti, kas ir pazīstami ar Kremļa nostāju, Putins sarunās par Ukrainu uztur maksimālas prasības, un viņa aprindās dominē "kara partijas" piekritēji.

Sarunās Saūda Arābijā marta beigās Krievijas delegācija pieprasīja visu četru Ukrainas reģionu – Doneckas, Luhanskas, Zaporižjes un Hersonas – teritoriju to administratīvajās robežās. Krievija var arī mēģināt sagrābt daļu no kāda cita Ukrainas reģiona, piemēram, Dņepropetrovskas vai Sumu, un pēc tam piedāvāt apmaiņu pret Hersonu un Zaporižji, sacīja viens no avotiem.