Bijusī amatpersona norādīja, ka Ķīnas militārie virsnieki tomēr atrodas Krievijas aizmugurē, un viņu klātbūtne ir saskaņota ar Pekinu, lai iegūtu taktiskas mācības no kara.

"Taču Ķīnas militārie virsnieki ar Pekinas atļauju pārvietojas tuvu Krievijas frontēm, lai gūtu taktiskas atziņas no kara. Pēc bijušā amatpersonas teiktā, virsnieki ‘atrodas tur absolūti ar Pekinas atļauju," raksta "Reuters".

Ķīnas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Liņs Dzjans atkārtoja Ķīnas pozīciju, ka tā atbalsta un sekmē konflikta miermīlīgu atrisinājumu un ka Ķīnas valdība "vienmēr aicina Ķīnas pilsoņus turēties tālāk no bruņota konflikta zonām, izvairīties no jebkāda veida iesaistīšanās bruņotā konfliktā un jo īpaši izvairīties no piedalīšanās jebkuras puses militārajās operācijās".