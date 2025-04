VIDEO "Mīlestība pārvar negatīvo." Latvijā reģistrētas teju 200 viendzimuma laulības

"Komentāri mums Latvijā vienmēr ir sāpīgs jautājums, bet uz to nav jāiedziļinās, jo mīlestība pārvar to negatīvo. Kolēģi un draugi apsveikuši, tas man bija šoks, jo domāju, ka viņi par mani nezina, par to bija prieks," stāsta Jānis.