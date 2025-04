Valsts kanceleja: Prēmijas ir saglabājamas kā motivējošs elements par papildus veiktiem darbiem

Valsts kancelejā pauž, ka iestāžu vadītāji ir atbildīgi par to, kā piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošina atlīdzības reformas īstenošanu savā iestādē, turklāt ievērojot likumā noteikto - no pagājušā gada 1.janvāra nodarbināto mēnešalga nedrīkst būt zemāka par atbilstošās mēnešalgu grupas skalas intervāla minimumu, kas noteikts atbilstoši katra kalendārā gada bāzes mēnešalgai.

Līdztekus kancelejā piebilst, ka atlīdzības sistēmas reforma neparedz pilnīgu atteikšanos no prēmijām un piemaksām, bet samazina to apjomu un veidus.

Tāpat kancelejā atzīmē, ka arī privātajā sektorā pastāv prēmēšana vai apbalvošana par atbilstošiem vai augstiem darba rezultātiem gan individuālā, gan struktūrvienības, gan organizācijas līmenī vai to kombinācijā, un iespējamais apmērs ir robežās no 16-24% no gada mēnešalgas. Savukārt publiskajā sektorā prēmijas par gada darba rezultātiem un iespējamās naudas balvas kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 14,5% no gada mēnešalgas.