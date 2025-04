Minhenes Ifo institūts: Pašlaik notiekošais ir trauksmes signāls - pasaulei draud ekonomikas krīze

“Ja visi dosies nepareizā virzienā, tas var izraisīt lielu krīzi,” saka Fuests. Lai gan Tramps sākotnēji atkāpās no saviem noteikumiem attiecībā uz lielāko daļu valstu un vismaz uz 90 dienām apturēja dažus no saviem papildu tarifiem, viņš pret Pekinu vēršas ar vēl stingrākiem soļiem. ASV tagad pieprasa noteikt papildu muitas tarifus 145% apmērā importam no Ķīnas, savukārt Pekina vēlas piemērot 125% ASV precēm.