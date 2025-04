Fiksētās cenas līgumi bez pirmstermiņa izbeigšanas maksas nebūtu izdevīgi nevienai pusei, apgalvo elektroenerģijas tirgotāji

Energoresursu tirgotāja "Virši-A", kas strādā ar zīmolu "Virši" Enerģētikas daļas vadītājs Jānis Bethers aģentūrai LETA pauda, ka gadu no gada elektroenerģijas tirgus regulējumā tiek ieviestas specifiskas prasības, kā jāveido attiecības starp tirgotājiem un elektroenerģijas patērētājiem - daļa no šiem grozījumiem ir saistīti ar Latvijā novērotām tirgus nepilnībām, bet daļa ir problēmas, kas ir identificētas citos Eiropas tirgos un tiek ieviestas kā centralizēts regulējums visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Bethers skaidroja, ka fiksētas cenas līgumi ar stipri ierobežotu vai neesošu līguma laušanas maksu ir ar ļoti augstu risku elektroenerģijas tirgotājiem, jo, cenai tirgū samazinoties, līgumi no klienta puses var tikt lauzti, taču, cenai pieaugot, tie būtu jānodrošina. Princips par to, ka cenas tiek garantētas no tirgotāja puses, bet līguma saistību izpildei nav garantijas no otras puses, nosaka to, ka šādi līgumi ir ar visaugstāko cenu un tāpēc klientu vidū nav populāri.