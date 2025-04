Satiksmes ministrija apstrīd Valsts kontroles revīzijas ziņojumu

Savukārt Tieslietu ministrijas revīzijā konstatēts, ka Tiesu administrācija nepareizi piemērojusi normatīvos aktus, kas nosaka vidējās izpeļņas aprēķinu. Proti, aprēķinā nepamatoti iekļauta darba samaksa (prēmija un/vai naudas balva), kas izmaksāta tajā mēnesī, kad darbinieks nav pildījis savus amata pienākumus, bet atradies attaisnotā prombūtnē. Līdz ar to vidējā izpeļņa tika nesamērīgi palielināta un darbinieka patiesie ienākumi nav atbilstoši uzrādīti. Revidenti aprēķināja, ka tādējādi trim darbiniekiem pārmaksāti 13 000 eiro, no kuriem 7600 eiro revīzijas laikā tika atmaksāti valsts budžetā.

KEM revīzijā konstatēts, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksu finansēšanas modeļa maiņa, pārnesot to no elektroenerģijas galalietotājiem uz valsts budžetu, ir radījusi papildu izdevumus 1,2 miljonu eiro apmērā. Šie izdevumi veidojās tāpēc, ka pie esošās finansējuma kārtības publiskais tirgotājs SIA "Enerģijas publiskais tirgotājs" nepieciešamo finansējumu faktisko izmaksu segšanai aizņemas no mātes sabiedrības AS "Latvenergo", maksājot aizņēmuma procentus, jo savlaicīgi nesaņem izdevumu kompensāciju no valsts budžeta.