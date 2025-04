Šogad nodokļu ieņēmumos varētu iekasēt par apmēram 1% mazāk, atklāj Ašeradens

Savukārt jautāts, kāds šobrīd ir valsts finanšu veselības stāvoklis, ministrs atbildēja, ka to vērtē kā labu. Tostarp Ašeradens piebilda, ka pagājušajā gadā tika plānots budžeta deficīts 2,6% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), taču gads tika noslēgts ar deficītu 2,1% apmērā no IKP.