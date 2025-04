"Rail Baltica" pamattrases būvlaukumā likvidētas 17 munīcijas vienības

Meklēšanas darbus īstenoja sertificēti speciālisti, piesaistot sapierus un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas ekspertus, izmantojot tehnoloģijas, kas ļauj skenēt augsni un identificēt iespējamās munīcijas atliekas. Skenēšanas darbu laikā tika identificēti 977 anomāliju punkti - vietas, kur zemē esošie metāliskie objekti uzrāda novirzes no dabiskā magnētiskā lauka.

Atrodot sprādzienbīstamus priekšmetus, atbilstoši to tipam nekavējoties tiek noteikta drošības zona, apturēti visi aktīvie darbi būvlaukumā un informēta Valsts policija, kas tālāk koordinē darbības ar Nacionālo bruņoto spēku speciālistiem. Izvērtējot atrasto sprāgstvielu bīstamību, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas eksperti pieņem lēmumu munīciju neitralizēt uz vietas vai to transportēt, lai vēlāk to neitralizētu citur, skaidro EDzL pārstāvji.