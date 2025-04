Cenšoties slēpt slepkavības pēdas, jauns vīrietis sadedzina cilvēka ķermeni meža masīvā Tukuma novadā

2025. gada 16. aprīlī pulksten 07.09 Valsts policijā saņemta informācija par spēcīgu sadūmojumu, kas nāk no meža masīva Tukuma novadā, Sēmes pagastā. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka mežā deg cilvēks, kura dzīvību glābt diemžēl vairāk nebija iespējams. Vēlāk konstatēts, ka cietusī persona ir kāds 1949. gadā dzimis vīrietis.

Nekavējoties tika uzsākti operatīvie meklēšanas pasākumi, lai skaidrotu notikušā apstākļus un iespējamo vainīgo personu. Ņemot vērā to, ka sadegušais cilvēks bija ievīstīts segā, un ka netālu no notikuma vietas atrasta pamesta “Toyota” markas automašīna, kā arī citus apstākļus notikuma vietā, bija pamatotas aizdomas par to, ka ir veikta ļaunprātīga rīcība.