Nākamnedēļ, iespējams, varētu vienoties par pamieru starp Krieviju un Ukrainu

Laikraksts "New York Post", atsaucoties uz saviem avotiem, apgalvo, ka Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs ASV amatpersonām paziņojis, ka Kijiva 90% piekrīt Trampa miera plānam. Šobrīd jautājums ir par to, vai Maskava piekritīs šim plānam.

"Es domāju, ka daļa no viņu bažām ir saistītas ar zemi... ar to, ko viņi sauc par "de iure" un "de facto". "De facto” nozīmē, ka mēs atzīstam, ka krievi ir okupējuši zemi, bet mēs nesakām, ka [Ukraina] atteiksies no tās uz visiem laikiem. "De iure" nozīmē, ka mēs atzīstam, ka [krievi] ir okupējuši šo zemi, un mēs to nekad vairs neredzēsim," izdevumam sacīja Trampa administrācijas amatpersona."