Atļauj LVC turpināt iepirkumu par vidējā braukšanas ātruma mērīšanas sistēmu uzstādīšanu

Uz Liepājas šosejas (A9) jauni posmi būs no 10. kilometra līdz Tīreļiem, no Apšupes līdz Tiltiņiem un no Blīdenes līdz Brocēniem, bet uz autoceļa Sloka-Talsi (P128) - no Ragaciema līdz Klapkalnciemam.

Uz Daugavpils šosejas (A6) ātruma kontroles posms būs no Dzelmēm līdz Uplejām, uz Kokneses šosejas (P80) - no Tīnūžiem līdz Ziediņiem un no pārvada pār autoceļu P80 līdz rotācijas aplim, bet uz Rēzeknes šosejas (A12) - no Varakļāniem līdz Kristceļiem un no Greiškāniem līdz autoceļa 108.kilometram.