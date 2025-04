Iet bojā Brīvības pieminekļa autora Kārļa Zāles skulptūra "Izirušās rozes"

Viens no mazāk pazīstamiem Kārļa Zāles darbiem ir "Izirušās rozes". Divām vienādām šādām skulptūrām bija jākļūst par būtisku elementu Brāļu kapu ansamblī. Taču vēsture iegrozījās citādi.

Jau pēc Brāļu kapu pamatdarbu pabeigšanas 1936.gadā bijuši vēl dažādi skulpturālu tēlu radīšanas priekšlikumi. Kapulauka centrā pavīdējusi ideja par baseina izbūvi. Ūdenstilpes malās tēlnieks Kārlis Zāle bija licis izkalt šūnakmenī divas līdzīgas sērojošu jaunavu figurālas kompozīcijas, kurām deva nosaukumu "Izirušās rozes". Skulptūrās, sauktās arī par Rožu jaunavām, atveidotas ceļos noslīgušas jaunas sievietes apskāvušas rožu klēpi un no apgāztās krūkas ūdens straume apraujas.

"Rožu jaunavas, sākotnēji paredzētas Brāļu kapu apbedījuma vietas galvenā laukuma baseinam. Ideja tika cilāta šurpu turpu, vajag nevajag. Kā ir noskaidrojies, baseina ideja nāk no ainavu arhitektiem – no Andreja Zeidaka un Aleksandra Birznieka pēc tam. Viņi šo ainavisko daļu ir risinājuši, bet Kārlis Zāle - šos tēlnieciskos akcentus. Protokolos it kā ieskanas, ka jau pat 1928.gadā arhitektam Andrejam Birzniekam tiek uzdots izstrādāt vienu tāmi ar baseinu, otru bez. Paredzot šos te skulpturālos veidojumus."