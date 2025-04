VIDEO Briškens brīdina, ka valsts var iekulties "Rail Baltica" nedienām līdzīgās problēmās

Biometāns ir tā pati dabasgāze. Tikai to iegūst no "zaļiem" vietējiem avotiem, tāpēc to bez ierobežojumiem var ievadīt dabasgāzes pārvades un sadales tīklos. "VIRŠI" līdzīgi kā citi tā saucamās "zaļās gāzes" ražotāji to nepārdod Latvijā, bet eksportē, piemēram, uz Vāciju. Uzņēmēji brīdina, ka Latvijā šis resurs nav bezizmēra. Citas valstis to izmanto, lai sasniegtu Eiropas noteiktos zaļā kursa kritērijus. Līgumi ražotājiem saslēgti uz 5, 10 vai pat 15 gadiem uz priekšu. Ja Latvija attapsies, ka arī mums šo produktu nepieciešams izmantot, var gadīties, ka šādu iespēju vairs nebūs.