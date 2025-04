VIDEO Nauda Baltijas valstīm jāmeklē pašām. Kas notiek ar "dronu sienu"?

Pagājušajā nedēļā komisija paziņoja, ka projektu nefinansēs. No astoņiem iesniegtajiem priekšlikumiem atbalstu saņēma četri. Dronu siena komisijas ieskatā neatbilda fonda kritērijiem. Kādus projektus atbalstīs, komisija "Nekā personīga" neatbildēja, to varēšot uzzināt pēc grantu līgumu parakstīšanas.

"Patiesībā, es neesmu ļoti iedziļinājies pašā projektā, jo ar to nodarbojas Policijas un robežsardzes departaments, bet, kā es saprotu, šis ir ļoti mazs traucēklis, un mēs turpināsim darbu pie šī plāna."

Igaunijas policija un robežsardze Eiropas komisijas vērtējumam nepiekrīt, jo uzskata, ka projekts atbilda galvenajiem kritērijiem. "Nekā personīga" lūdza iespēju iepazīties ar Komisijas atteikumu, bet to nesaņēma.

Neoficiāli izskanējis, ka atteikums saistīts ar to, ka igauņu plāns bija pārāk vispārīgs.

Nesaņemot naudu no Eiropas Komisijas dronu sienas izbūvei, igauņi apņēmušies meklēt citus finansējuma avotus, piemēram, no nacionālā budžeta. Latvija joprojām cer uz Eiropas naudu. Skaidra plāna sienas izbūvei nevienam nav, tāpēc konkrēti pateikt, cik drīz to izveidos, nevar.