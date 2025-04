Samazinājies Latvijas iedzīvotāju atbalsts Ukrainai, liecina aptauja

Jaunākajā aptaujā to, ka pēdējā gada laikā ir veikuši ziedojumus, norādīja 43,9% no latviešu tautības respondentiem, kamēr no citu tautību aptaujas dalībniekiem - 20%.

No šogad aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem ziedojumus veikuši 48,4%, bet vecumā no 25 līdz 34 gadiem - 42,8%. Savukārt citās vecuma grupās ziedotāju īpatsvars svārstās no 25% līdz 37%.