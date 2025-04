NBS komandieris komentē pretrunīgi vērtēto parādes zobenu iepirkumu

Viņš akcentēja, ka ir daudz runāts par to, kāpēc ukraiņiem izdodas nezaudēt karā pret Krieviju, un šajā procesā svarīgs ir armijas morālais spēks. To veido karavīru piederība vienībai, saviem bruņotajiem spēkiem. Pudāns pastāstīja, ka piederības sajūta karavīros tiek veidota caur vēsturi, tradīcijām, kas ir svarīgas, stiprinot lojalitāti un pārliecību par to, kāpēc tiek dots zvērests savai valstij.