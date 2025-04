Latvija pārliecināta par ievēlēšanas iespēju ANO Drošības padomē

Melnkalne ir atteikusies no pretendēšanas uz vietu ANO Drošības padomē (DP), līdz ar to Latvija ir palikusi vienīgā kandidāte no Austrumeiropas valstu grupas un ar pārliecību skatās uz ievēlēšanas iespēju, intervijā laikrakstam "Diena" atzinis Latvijas kandidatūras ANO DP sekretariāta vadītājs Andrejs Pildegovičs.