ASV kā starpnieki izstāsies no sarunu procesa kara Ukrainā izbeigšanai, ja nesaņems no Ukrainas un Krievijas pozitīvu atbildi uz saviem miera priekšlikumiem. Par to paziņojis ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss, ziņo ārvalstu mediji.