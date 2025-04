Latvijas valsts budžetā pērn bija deficīts 706,2 miljonu eiro apmērā

Būtiskākās metodoloģiskās korekcijas ar pozitīvu ietekmi, kas samazina budžeta deficītu, uz vispārējās valdības budžetu bija korekcija prasībām pret debitoriem - 450 miljoni eiro jeb 1,1% no IKP, nodokļu korekcijas, izmantojot laika nobīdes metodi, - 114,2 miljoni eiro jeb 0,3% no IKP, korekcija par saņemamajiem procentiem - 32,6 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP, noguldījumu garantijas fonda bilance - 29,9 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP, korekcija par "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" programmu īstenošanu - 28,8 miljni eiro jeb 0,1% no IKP, kā arī ieņēmumu no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas korekcija - 26,3 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP.