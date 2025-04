Aprīļa vidū Latvijā laboti desmitiem siltuma rekordu

Vidējais nokrišņu daudzums mēneša vidū bija 20,5 milimetri jeb 168% no normas, taču nokrišņu sadalījums bija ļoti nevienmērīgs. Ogresgalā bija pat 90,5 milimetri nokrišņu jeb 686% no dekādes normas, savukārt Pāvilostā reģistrēti tikai 0,7 milimetri nokrišņu jeb 7% no normas. Lielā daļā Kurzemes un Latgales laiks bija ievērojami sausāks nekā ierasts aprīlī.