Aizdomās par laupīšanu Valsts policija Liepājā uz karstām pēdām aizturējusi kādu vīrieti

20. aprīlī pulksten 14.17 Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, Krūmu ielā, kāds vīrietis, nodarot citam vīrietim miesas bojājumus, nolaupījis mobilo telefonu "Samsung", pēc kā ar velosipēdu aizbraucis prom no notikuma vietas. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas, saņemot informāciju par notikumu, nekavējoties sāka iespējamās vainīgās personas meklēšanas pasākumus un pēc astoņām minūtēm viņu turpat netālu aizturēja.

Valsts policijā pret vīrieti sākts kriminālprocess un tiek pārbaudīta vīrieša saistība ar iepriekšējā dienā notikušajām zādzībām no automašīnām Flotes ielā un Cenkones ielā, kur vienā gadījumā no automašīnas nozagtas dažādas mantas vairāku simtu eiro apmērā, bet otrā gadījumā ir mēģināts iekļūt automašīnās. Tāpat notiek darbs kriminālprocesā par zādzībām no tirdzniecības vietām, kuras, iespējams, ir veicis aizturētais vīrietis.